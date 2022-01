Cinéma. Zoom sur les lieux cultes du cinéma sur la Côte fleurie

Il n'y a pas que les peintres qui trouvent l'inspiration en Normandie. Le cinéma se rend lui aussi souvent sur la Côte fleurie. Les cités du bord de mer n'accueillent pas moins de sept festivals de cinéma dans l'année ! Le plus célèbre : le festival du cinéma américain de Deauville en septembre. En attendant la rentrée, profitez de votre séjour en Normandie pour vous promener sur les planches deauvillaises et croiser ainsi les noms des plus grands du cinéma sur les cabines qui les bordent : de Marlon Brando à Cate Blanchett en passant par Matt Damon et Elizabeth Taylor.

Des décors familiers...

Les cinéastes viennent chercher les beaux paysages normands. En passant à Villerville, vous reconnaîtrez peut-être le fameux "Cabaret normand" du film de Henri Verneuil avec Jean Gabin et Paul Belmondo, Un singe en hiver. La fin de Intouchables vous reviendra sûrement en tête, en se promenant sur le bord de mer à Cabourg ou bien l'oscarisé Un homme et une femme de Claude Lelouch sur les planches de Deauville.

Les Planches, promenade Michel d'Ornano, Deauville. Villerville, entre Deauville et Honfleur.

