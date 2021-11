Arromanches-les-Bains. D-Day : à 102 ans, un vétéran péruvien revient pour la première fois

75 ans après, Jorge Sanjinez, un vétéran péruvien du Débarquement est de retour pour la première fois en Normandie. A 102 ans, il semble encore marqué par l'horreur de la guerre "Ce retour en Normandie me rappelle des souvenirs et me fait de la peine. Mes camarades sont morts. La guerre ne doit pas exister. Nous sommes tous égaux sur cette terre bénite. Nous n'avons pas à nous battre", a-t-il déclaré. Ce vétéran a débarqué en août 1944 à Arromanches (Normandie) au sein de la brigade belge Piron.

Lundi 19 août 2019, il participait à une cérémonie en mémoire du premier soldat belge tué lors de la bataille de Normandie, le 17 août 1944, lui qui n'a jamais obtenu la nationalité belge maintes fois demandée, a précisé la Fédération royale nationale des amicales de la brigade Piron. L'hommage avait lieu au cimetière britannique de Ranville, près de Caen.

"Toi, tu ne vas pas mourir"

Pour qu'il puisse revenir en France accompagné de deux proches, une collecte de 10 00 euros a été organisée sur internet via des appels aux dons et auprès des communes normandes sous la houlette du député Christophe Blanchet, a indiqué le secrétaire de la Fédération Jean-Louis Marichal "Moi j'ai eu la chance d'avoir quelque chose qui me disait + toi, tu ne vas pas mourir + et me voici en train de saluer la France, un pays si joli. Merci à la France, à la Belgique, à la Hollande", a ajouté ce vétéran qui s'est battu dans ces trois pays durant la Seconde guerre mondiale.

Sous commandement britannique, la brigade Piron, dans laquelle était Jorge Sanjinez a compté près de 2.000 hommes. Vingt-sept furent tués au combat durant la campagne de Normandie et 65 blessés gravement, selon le site internet de la Fédération. En 1944, elle a participé à la libération de communes comme Cabourg le 21 août, Deauville le 22 août ou Honfleur le 24 août.

Avec AFP.

