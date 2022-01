L'humoriste Fred Tousch incarne Maître Fendard dans ce spectacle coécrit avec François Rollin en 2011. Chargé d'enquêter sur le vol d'un château de sable, Maître Fendard, personnage loufoque, est assisté dans sa plaidoirie par un greffier musicien: un spectacle haut en couleur et complètement déjanté.

Comment est né Maître Fendard?

"J'ai toujours aimé les personnages d'orateurs. C'est en me promenant sur la plage que m'est venue cette idée. Une famille fait appel à Maître Fendard pour défendre ses intérêts. J'avais l'idée de la trame mais François Rollin m'a permis de trouver les mots justes, la dynamique et le phrasé adéquat pour cette comédie absurde. Il me fallait un Maître Fendard grandiloquent. Cette joute oratoire est une démonstration par l'absurde."

Comment aviez-vous rencontré François Rollin?

"Nous avons commencé à collaborer grâce à Édouard Baer pour son Grand Mezze au théâtre du Rond Point en 2013: une sorte de cabaret music-hall. François Rollin a été également notre invité à Rouen dans le cadre d'un rendez-vous de la cervelle dédié à l'humour. Nous nous sommes trouvés un humour commun."

Quelle place accordez-vous aux chansons dans Maître Fendard?

"Les passages chantés articulent la plaidoirie, ce sont des points d'exclamations musicaux. À chaque moment fort, dès qu'un point a été éclairci, Maître Fendard et son greffier Menardeau passent à la musique. C'est aussi une pause pour l'auditoire car le flot est dense au cours de cette plaidoirie et le verbe haut!"

Comment fonctionne le duo Ménardeau / Fendard?

"Il y a dans ce duo un peu de Don Quichotte et de Sancho Panza. Ménardeau est un faire-valoir pour Maître Fendard. Dans cette pièce ces deux personnages sont complémentaires, leur relation est un jeu de contraste et d'ego."

Pratique. Du mardi 18 juillet au mercredi 26 juillet à 21h (relâche le jeudi). Orangerie du jardin des plantes à Rouen. Tarifs 9 à 12€. Réservations au 02 32 08 13 90.

