Granville. Ministre de l'agriculture dans la Manche : le programme de la visite de Stéphane Travert

Vendredi 7 juillet 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est attendu dans la Manche. Un territoire que Stéphane Travert connaît bien puisqu'il s'agit de la terre où il est né et où il a été élu député.

Le ministre de l'agriculture se rendra d'abord à Granville, il y visitera le port de pêche et la Halle à Marée de 8h30 à 10h. Nul doute qu'a cette occasion, Stéphane Travert sera interrogé sur l'avenir de la pêche française et sur le Brexit, créateur de tension, ces derniers mois, entre pêcheur britanniques et français.

Dans une exploitation laitière

Après une petite heure de route, pour rejoindre sa circonscription d'élection, celle de Coutances, le locataire de la rue de Varenne fera escale dans l'exploitation laitière de Loic Adam, à Vesly (11h). Il abordera bien sûr la crise qui frappe les producteurs de lait depuis de nombreuses années. Une entrevue est d'ailleurs programmée avec des représentants syndicaux. On ne sait pas encore si elle aura lieu à ce moment-là ou plus tard dans la journée.

Un discours à Lessay

Après un cocktail déjeunatoire "valorisant la production locale", Stéphane Travert prononcera un discours à Lessay puis il rencontrera la presse pendant une demi-heure. Il terminera sa visite à 17h, à l'issue d'une ultime visite à Créances, chez Frédéric Lemoigne, producteur de Légume Bio.

