Certains automobilistes ont déjà pu apercevoir en ce mois de janvier 2018, de nouveaux panneaux signalant un nouveau type de radars dans la Manche.

Des radars tronçons, avec un contrôle de la vitesse en plusieurs points sur une distance donnée, afin de lutter contre les comportements dangereux, et en particulier la vitesse.

4 itinéraires identifiés

L'axe Saint-Lô – Barneville-Carteret via Lessay ; Avranches – Coutances via Granville ; Montebourg – Cherbourg et Saint-Hillaire-du-Harcouët – Fougères.

Ces axes ont été retenus selon des critères d'accidentologie et de vitesses excessives trop souvent relevées

Gilbert Manciet directeur de cabinet du préfet de la Manche

Saint-Lô. Les radars tronçons arrivent sur les routes de la Manche

Ces radars tronçons, qui seront fixes ou mobiles donc, avec verbalisation automatique, seront opérationnels dès le mois de mars prochain.

De tels radars existent déjà ailleurs en Normandie (carte), dans l'Orne et la Seine Maritime.

