Vesly. Déplacement ministériel dans la Manche : Stéphane Travert a joué à domicile [Photos]

La visite de Stéphane Travert, ministre de l'agriculture, a commencé sous le soleil au petit matin, vendredi 7 juillet 2017, par la rencontre avec les pêcheurs de Granville (Manche), premier port coquiller de France, premier port bulotier d'Europe. Il a été accueilli par des pêcheurs inquiets mais heureux de le voir à l'image d'André Piraud, président du comité local des pêches

André Piraud Impossible de lire le son.

Le Brexit était donc sur toutes les lèvres, sur le port de Granville, y compris sur celle du ministre de l'agriculture.

Stéphane Travert Brexit Impossible de lire le son.

Stéphane Travert a quitté Granville en milieu de matinée après avoir rappelé aux pêcheurs que sa porte était ouverte. Il pourrait d'ailleurs revenir parler pêche dans la Manche à l'occasion de la mise à l'eau d'un nouveau bateau prochainement à Cherbourg.

À Vesly pour la PAC et le lait

Le ministre a ensuite rejoint la petite commune de Vesly, sur sa circonscription d'élection. Il s'est arrêté sur le Gaec du Biot où l'attendait quasiment toute l'agriculture manchoise, elle aussi bienveillante à l'égard du ministre et elle aussi bien décidé à lui rappeler la détresse du monde paysan. Le président de la chambre d'agriculture Pascal Férey :

Pascal Férey Impossible de lire le son.

Comme avec les pêcheurs, le nouveau ministre de l'agriculture a pris le temps d'écouter les revendications des éleveurs et producteur. Impossible d'ailleurs de finir cette journée sans se rendre sur une exploitation maraîchère de Créances.

Stéphane Travert Impossible de lire le son.

Le natif de la Manche en a profité pour rappeler son attachement à son département et sa volonté de revenir le plus souvent possible

Stéphane Travert Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Ministre de l'agriculture dans la Manche : le programme de la visite de Stéphane Travert

Stéphane Travert ministre de l'Agriculture : qu'en pensent les éleveurs et producteurs ?