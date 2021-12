Le Mont-Saint-Michel. Édouard Philippe lance une nouvelle gouvernance pour gérer le Mont-Saint-Michel

Le Premier ministre Édouard Philippe était au Mont Saint-Michel (Manche) ce jeudi 14 mars 2019, accompagné de trois ministres, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales, Franck Riester, ministre de la Culture, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, dans une ambiance très normande, sous le crachin et dans le vent.

Un homme à la tête de l'EPIC

Le premier ministre a rencontré les élus locaux, normands et bretons, pour lancer l'EPIC (Établissement public à caractère industriel et commercial) au 1er janvier prochain et qui vient remplacer le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel, Ce nouvel ensemble doit assurer le développement de la baie et renforcer son attractivité touristique, Christophe Beaux, ancien président-directeur général de la Monnaie de Paris de 2007 à 2017, a été nommé à sa tête comme préfigurateur, une opération unique France selon Édouard Philippe.

Edouard Philippe Impossible de lire le son.

Edouard Philippe - Thierry Valoi

Édouard Philippe qui s'est ensuite promené dans l'unique rue du Mont à la rencontre des commerçants parmi lesquels Christine Gaulois présidente des commerçants de la Merveille qui souhaite avoir une place dans cet EPIC.

Christine Gaulois Impossible de lire le son.

Pour Marc Lefèvre, le président du Conseil Départemental de la Manche, cet EPIC va pouvoir profiter de l'expérience du Syndicat Mixte pour débuter une nouvelle gouvernance du site.

Marc Lefèvre Impossible de lire le son.

Le premier ministre a aussi rencontré des jeunes du lycée hôtelier Marland de Granville (Manche) à l'occasion de la remise d'un rapport relatif au développement des emplois dans le secteur du tourisme, puis a il a lancé dans l'abbaye, une mission destinée à augmenter les départs en vacances des personnes les moins aisées.

Edouard Philippe dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel (Manche) - Thierry Valoi