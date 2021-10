Coutances. Disparition inquiétante : un jeune homme recherché dans la Manche

Depuis le vendredi 16 mars 2018 à 16h, les proches de Kévin Kerviche sont sans nouvelles de ce jeune homme de 23 ans. Originaire de Saint-Sauveur-Lendelin (Manche), près de Coutances, il mesure 1m75, cheveux blonds et yeux bleu-vert. Selon nos confrères de La Manche Libre, cette disparition est confirmée par la gendarmerie.

Un départ pour Rennes ?

"Mon petit frère de 23 ans est parti se promener vendredi en laissant un mot à sa maman ("Je suis parti me promener, bisous)", raconte sa sœur. Depuis, plus de nouvelles. Nous sommes allés à la gendarmerie de Lessay pour signaler sa disparition. Il est parti de Saint-Sauveur-Lendelin. Il était habillé avec un jean bleu avec des tâches et un pull rouge tâché aussi. . Les gendarmes de Rennes (Ille-et-Vilaine) sont en patrouille avec portrait-robot."

Selon sa sœur et des propos qui lui ont été rapportés par un témoin, il pourrait avoir pris un train samedi 17 depuis Granville en direction de Rennes à 14h30. Mais "rien n'est confirmé".

Il est possible de confier des informations à la gendarmerie de Lessay par téléphone au 02 33 17 09 40.

