Lessay. Manche : des lycéens prennent leur envol !

10 lycéens de terminale des lycées Pesquet et Lebrun de Coutances (Manche) préparent leur BIA, le Brevet d'Initiation Aéronautique, un examen de l'Éducation Nationale, une formation optionnelle, seuls quatre lycées dans la Manche proposent ce brevet, trois établissements dans le Calvados, deux dans l'Orne.

Ces élèves de terminale, en plus de leur cursus habituel, suivent des cours liés à l'aviation : aérodynamisme, mécanique, météo, réglementation et sécurité, et histoire de l'aviation.

Mercredi 15 mai 2019, ils se sont retrouvés sur l'aérodrome de Lessay (Manche), pour un vol sur un avion de tourisme. Une heure de vol au total durant laquelle, pendant une demi-heure, ils ont pu prendre les commandes de l'appareil, pour des sensations encore inconnues. Écoutez Romain et Paul, 17 ans, emballés mais avec un peu d'appréhension:

Romain envisage, après son bac, de se diriger vers une prépa scientifique pour intégrer l'école de l'Armée-de l'Air de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) et ainsi réaliser son rêve: devenir pilote de chasse.

Paul, lui, se tournerait plutôt vers une carrière dans l'armée de terre, qui possède une flotte d'hélicoptères. Ces 10 élèves passeront leur Brevet d'Initiation Aéronautique le 29 mai, juste avant le bac !

