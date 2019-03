D-Day : un séjour aux USA pour 24 lycéens manchois

24 jeunes de terminale du lycée Sivard de Beaulieu de Carentan (Manche) ont pris l'avion ce lundi 11 mars 2019 pour rallier les Etats-Unis, et plus précisément la ville de Hopkinsville, 35 000 habitants, dans le Kentucky, base historique de la 101ème Airborne, ces troupes aéroportées qui furent les premières larguées dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 dans les marais du Cotentin et sur Sainte-Mère-Eglise (Manche).

Voilà deux ans que ces jeunes préparent ce déplacement de 10 jours. C'est un devoir de mémoire qui a du sens pour Léa et Baptiste, 17 ans.

Une traversée de l'Atlantique à leur tour, pour rendre hommage aux libérateurs de leur ville de leur village il y a 75 ans aujourd'hui, Patrick Fissot, professeur d'histoire qui accompagne ces jeunes.

Le programme des lycéens Normands au Kentucky sera rythmé par des visites, notamment la base de la 101ème Airborne, des commémorations, des rencontres avec des vétérans, mais aussi la visite de New York ! Un grand moment pour ces ados !