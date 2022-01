Rouen. Normandie : trafic SNCF perturbé ce lundi en raison d'une grève

Les voyageurs sont invités à prendre leur précaution s'ils doivent circuler sur les lignes SNCF, lundi 30 septembre 2019. Un mouvement social va entraîner des perturbations en Normandie avec un trafic parfois très perturbé.

Paris-Granville très touché

La ligne la plus impactée sera entre Paris et Granville (Manche) avec seulement un train Intercités sur cinq. Le trafic sera aussi perturbé sur les lignes TER Rouen-Caen (trois trains sur quatre), Lisieux-Caen-Cherbourg (un train sur trois), Caen-Coutances-Granville-Rennes (deux trains sur trois) et Caen-Alencon-Le Mans-Tours (un train sur cinq).

Les autres lignes TER et Intercités fonctionneront normalement, tout comme le TGV entre le Havre (Seine-Maritime) et Marseille.

Pour connaître le détail des trains circulant lundi 30 septembre 2019, la SNCF demande aux voyageurs de se rendre en gares pour prendre connaissance des affichages ou sur le site des TER Normandie.

