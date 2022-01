Rouen. Bonne table à Rouen : pause déjeuner au Studio Fricot

En plein centre-ville de Rouen, la terrasse du Studio Fricot situé rue Saint-Nicolas semble parfaite en cette période de soldes. A deux pas des magasins, la brasserie propose une carte journalière avec pour plat principal : salade, viande ou poisson.

Aujourd'hui, le restaurateur nous propose une salade au poulet, filet de bar avec une sauce à la tomate ou un pavé de boeuf, le tout accompagné de purée. Mes compagnons du jour se laissent tenter par la salade et le pavé de boeuf, j'opte pour ma part pour le poisson.

Un service rapide

La maison nous offre des petits feuilletés en guise d'apéritif pour nous faire patienter. Nous n'attendrons pas longtemps avant de voir arriver nos plats. Le poisson fond sous la langue et la purée est faite maison. A ma gauche, la salade est généreusement servie et le pavé de boeuf semble aussi très appétissant.

Nous nous laissons ensuite tenter par un dessert. Tarte à la framboise ou crème brulée, le choix a été difficile mais les deux font l'unanimité.

Comptez 19 euros pour un plat et un dessert, un peu plus si optez pour la viande en plat principal. Une adresse abordable et idéale pour un déjeuner entre amis.

