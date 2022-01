Blainville-sur-Orne. Près de Caen, le festival Éclat de rue fait son before

Pour sa 3e édition, Eclats de Rue a choisi de vous proposer avant le lancement de son festival une soirée familiale avec des spectacles gratuits ! Le Théâtre du Champ Exquis de Blainville-sur-Orne, la commune et Eclat de Rue se sont donc associés pour que vous passiez un "été exquis".

Des clowns, des cascades et de la musique

Au programme un trio clownesque avec le spectacle Zarazarao pour petits et grands pour bien débuter cette soirée dans la bonne humeur. Puis un spectacle tout aussi amusant et surprenant proposé par la compagnie le Bar à Mômes où deux équipes s'affrontent entre cascade et absurde pour tenter de battre le record de ski américain sur goudron ! Enfin pour celles et ceux qui aiment bouger au son de la musique, venez découvrir les chants et les danses de Madagascar avec la compagnie Zolobe.

Pratique. Mercredi 5 juillet de 19h30 à 22h au Théâtre du Champ Exquis à Blainville sur Orne. Restauration et buvette sur place à partir de 19h. Gratuit