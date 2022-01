Rouen. À Rouen, la première édition du Ping Tour a attiré les foules

La petite balle blanche aura attiré du monde ce samedi 24 juin 2017. Avec sept univers de jeu installés devant le Kindarena comme le Baby Ping, le Fit Ping, le Ping santé ou, pour les plus aguerris, le Techni Ping et le Compet'Ping, 8 000 participants avaient répondu présents pour cet événement d'envergure.

Des invités de marque

Labellisé "Soutien candidature Paris 2024", le Ping Tour a aussi eu la visite que quelques personnalités avec trois joueurs de l'équipe de France : Quentin Robinot, Can Akkuzu et Stéphanie Loeuillette. Autre figure du tennis de table français, Jacques Secretin, 65 fois champion de France, multiple champion d'Europe et champion du monde, était également de la fête et a joué durant les 6h d'animation avec le grand public.

Cet événement populaire est un bon point pour le SPO Rouen qui va investir la salle 1000 du Kindarena la saison prochaine et prouve que le club est capable d'attirer les foules pour ce sport.

