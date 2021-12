"On est là pour dire que c'est parti!" Casques de chantier vissés sur le crâne et gilets orange sur le dos, Frédéric Sanchez et Yvon Robert sont heureux de voir leur projet se concrétiser ce jeudi 22 juin 2017. Il faut dire que ça fait de longues années que le président de la Métropole Rouen Normandie et le maire de Rouen (Seine-Maritime) travaillent sur ce projet d'écoquartier Flaubert.

Nouveau quartier, nouveaux accès

Situé entre l'avenue Jean-Rondeaux, les quais de Seine et la Sud III, ce nouveau quartier va changer le visage de la rive gauche de la ville d'ici 2030. Parmi les nombreux aménagements prévus, un chantier va considérablement changer le quotidien des Rouennais et leur façon d'entrer et de sortir de la ville.

Dans quelques années, le bout de la Sud III telle qu'on le connaît du côté de la prison Bonne Nouvelle aura totalement disparu. À la place, un grand viaduc viendra relier directement la voie rapide au pont Flaubert. C'est au pied de celui-ci, au coeur de l'écoquartier, que l'on trouvera une grande place centrale au niveau de laquelle les automobilistes pourront sortir de l'autoroute pour rejoindre différents quartiers de Rouen (voir plan ci-dessous).

Un projet à 200 millions d'euros

"À l'heure actuelle, la Sud III coupe la ville et constitue une frontière, justifie Frédéric Sanchez. Tous les flux de circulation de cette nouvelle configuration ont été étudiés, nous sommes très sûrs de nous." "De toute façon, c'est aujourd'hui que ça ne marche pas", abonde Yvon Robert.

Les travaux qui viennent de débuter servent à préparer le terrain. "Pour le viaduc, c'est l'État qui vient en maîtrise d'ouvrage", explique le président de la Métropole. Maitre d'ouvrage, l'État met aussi la main au porte-monnaie en finançant la moitié des 200 millions d'euros que coûte le projet, l'autre moitié étant assumée par les collectivités locales. Si le calendrier est respecté, le nouveau viaduc devrait être opérationnel en 2023.

A LIRE AUSSI.

Hangar 107 à Rouen: la première pierre est posée

La Métropole Rouen Normandie récupère 9,9 millions d'euros pour développer des projets urbains

L'écoquartier Flaubert, une révolution urbaine au coeur de Rouen