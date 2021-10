Rouen. Circulation : à Rouen, une zone de travaux en chasse une autre

La nouvelle va soulager les habitués aux bouchons dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime)... pour un certain temps. Depuis ce vendredi 1er septembre 2017, le pont Boieldieu et la trémie qui passe en dessous sont à nouveau ouverts à la circulation après deux mois de travaux. Les réparations sur ces deux ouvrages étaient bien sûr nécessaires et les délais annoncés par la Métropole Rouen Normandie ont été respectés, mais la fin des travaux tombe bien avant le retour des derniers vacanciers car les bouchons étaient fréquents dans le secteur de la Halle aux toiles depuis deux mois.

Un pont "new look"

Le retour de ces deux voies en direction de la rive gauche devrait désengorger la circulation dans le secteur de la Halle aux toiles. Deux voies qui ont été réduites en largeur pendant cette phase de travaux pour laisser plus de place aux piétons et aux cyclistes. Quelques aménagements restent à faire à l'avenir comme l'installation d'un éclairage définitif ou la mise en place d'éléments de décoration pour faire du pont Boieldieu un segment majeur de la "Magistrale piétonne" souhaitée par Frédéric Sanchez.

La T4 fait son trou

Plus loin, ce sont maintenant les travaux préparatoires à l'installation de la future ligne de Teor T4 qui se profilent. À partir de ce lundi 4 septembre 2017, les voies de circulation seront réduites au pied du Pont Guillaume-le-Conquérant entre les quais et la rue Saint-Jacques. Le but de la manoeuvre est de refaire les réseaux sous la chaussée avant l'arrivée de la future ligne de bus. Ces perturbations devraient durer jusqu'au vendredi 6 octobre 2017.

