Rouen. À Rouen, les grands travaux provoquent des gros bouchons

Pare-choc contre pare-choc, la situation est parfois tendue depuis le début de la semaine aux abords du pont et de la trémie Boieldieu, à Rouen (Seine-Maritime). Le lundi 3 juillet 2017 a marqué le passage dans une nouvelle phase de travaux qui a des conséquences sur la circulation dans le centre-ville.

Comme annoncé depuis longtemps par la Métropole Rouen Normandie qui gère ces chantiers, le pont Boieldieu est maintenant totalement fermé à la circulation et l'accès à la trémie qui passe dessous pour rejoindre les quais bas est de plus en plus compliqué.

Dans le rouge tout autour du pont

Surtout, ces travaux ont des conséquences sur la circulation dans les rues alentour. Par exemple, la rue de la République est souvent bouchée pour rejoindre les quais depuis qu'une voie de circulation a été fermée pour les travaux.

De l'autre côté de la Seine, sur la rive gauche, le problème est sensiblement le même aux abords de la tête Sud du pont Boieldieu, où les voitures se croisent maintenant sur deux voies sur les quais hauts, alors qu'il y a habituellement deux voies de disponibles dans chaque sens de circulation.

A LIRE AUSSI.

Trémie Boieldieu à Rouen : des travaux en 2017 et des places de stationnement en moins dès maintenant

À Rouen, la trémie Boieldieu fermée à la circulation dans le sens ouest-est