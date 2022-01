Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : vendredi 30 juin

MANCHE

Du samedi 1er au dimanche 2 juillet 2017 participez à la Rando Cotentin Aventure en aviron depuis le Cherbourg club aviron de mer. Découvrez ainsi le Val de Saire qui s'étend sur la partie Est de la pointe de la Presqu'île. Au départ de Cherbourg et ses cinq ports (militaire, pêche, commerce, plaisance et voyageurs), vous traverserez la grande Rade ou encore le passage du Cap-Lévi. Au total vous faites 40km sur 2 jours.

Samedi 1er juillet 2017 assistez à une séance de ciné en plein air dès 21h sur la plage verte de st Lô. Découvrez le film d'animation " Tout en haut du monde ", ou vous suivez l'aventure d'une jeune russe qui part à la recherche de son grand-père disparu pendant une expédition vers le pôle Nord à la fin du XIXe siècle.

CALVADOS

Le Marché à l'Ancienne revient ce dimanche 2 juillet 2017 place du tribunal à Pont-l'Évêque. Les produits du terroir sont de nouveau à l'honneur, des dégustations sont proposées et bien sûr les danses folkloriques sont de retour! Plongez-vous dans une ambiance Normande ou la bonne humeur sera au rendez-vous. C'est gratuit, plus d'infos sur blangy-pontleveque.com.

Ce dimanche 2 juillet 2017 emmenez vos enfants au château de Bénouville. Pour cette 3e édition du "Château des enfants", les 0/ 10 ans seront cette année encore à l'honneur pour une journée pleine de surprises! Au programme: Animations, découvertes, initiations, ateliers pédagogiques et créatifs. Toutes les infos et le programme sur calvados.fr/cms.

ORNE

Samedi 1er juillet 2017, la base de loisirs de Soligny la Trappe inaugure ses nouveaux toboggans aquatiques à partir de 13h30. Entrée gratuite et toboggans gratuits. Les autres activités restent payantes comme le minigolf, les pédalos ou encore la location de canoës-kayaks.

Dimanche 2 Juillet 2017, c'est la grande braderie de Flers: Plus de 100 commerçants et exposants déballent dans les rues du centre-ville et vous attendent pour un festival de soldes, bonnes affaires, d'offres exclusives et d'animations pour les petits et les grands pour vous faire plaisir avec de nombreuses animations. Plus d'infos sur lesvitrinesdeflers.com.