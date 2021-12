Hors Normandie. Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar, un film qui manque de souffle épique

Aujourd'hui je vous parle du film Pirates des Caraïbes: la vengeance de Salazar, avec Johnny Depp et Javier Bardem.

C'est déjà le 5ème volet des aventures de Jack Sparrow qui sort en cette année 2017. J'avais beaucoup aimé la fontaine de Jouvence, comme je vous l'expliquais ici, alors c'est pleine d'assurance que je suis rentrée dans la salle de cinéma.

C'est très rapidement que nous retrouvons Jack Sparrow, encore embarqué dans un de ses coups incroyables. Mais déjà, j'ai trouvé que ce la manquait de tonus et d'envergure. La scène d'ouverture à Londres dans le 4 était par exemple pleine d'audace et celle avec l'enfant pirate qui chantait prenait aux tripes. Ici cela commence très bien mais au final c'est un peu long. Cela nous laisse quand même le temps de faire connaissance avec le personnage principal féminin, Carina Smyth, bien plus en détresse que Pénélope Cruz, mais au caractère bien trempé.

Mais c'est le personnage principal masculin qui frappe le plus: Henry Turner, le fils d'Elizabeth Swann et Will Turner! Ce sera d'ailleurs l'occasion de voir quelques minutes les 2 personnages emblématiques de la saga.

Même si ces " deux petits jeunes " sont les héros du film, cet opus sera une nouvelle fois rythmé par les " vrais " pirates: Jack Sparrow et une vieille connaissance. Et c'est un peu dommage car Carina Smyth et Henry Turner ont une personnalité intéressante mais je n'ai pas accroché à l'écran. Je les ai trouvés un peu fade et pas très captivant, malgré leur potentiel.

Un personnage qui n'est pas gâché, même s'il aurait pu être encore mieux utilisé, c'est le grand méchant du film: la capitaine Brand. Les effets spéciaux sont top, il est répugnant à souhait. Son caractère implacable le rend terrifiant. C'est un adversaire de taille que s'est une nouvelle fois mis à dos Jack Sparrow.

Si on s'intéresse à l'histoire, j'ai trouvé tout cela bien trop rapide. Une fois que tous les personnages nous ont été présentés, cela file à 100 à l'heure, j'ai trouvé que la " quête " principale du film semblait bien trop facile à cause de cela. Je n'ai pas senti d'embûches particulières, je suis restée passive, pas assez de retournements de situations.

Pour l'action, il n'y en a pas tant que ça dans le film et je trouve ça particulièrement dommage. C'était une marque de fabrique des autres épisodes: combats d'épée, combats navals, on en prenait plein les yeux! Ici il n'y a pas grand-chose à retenir de bien réjouissant, le côté épique de la saga n'est pas respecté.

Concernant la fin du film, elle est plutôt sympa (restez bien jusqu'à la toute fin du générique!) mais j'ai été assez choquée par l'aspect grossier des effets spéciaux. Tout le film est bien réalisé de ce point de vue, et vous verrez une certaine chute extrêmement grossière, qui pique les yeux et nous renvoie 25 ans en arrière… Dommage!

Pirates des Caraïbes 5 est un film sympathique mais qui manque d'intensité. L'aspect épique des épisodes précédents a complètement disparu, ce qui rend le film assez ronflant et linéaire. Mais les fans resteront ravis de retrouver leur univers. Pirates des Caraïbes: la vengeance de Salazar, c'est en ce moment au cinéma.

