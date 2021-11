Gunman, un film sans saveurs

Aujourd'hui je vous parle d'un film d'action européen réalisé par le français Pierre Morel : Gunman, avec Sean Penn et Javier Bardem.

Le film est l'adaptation d'un roman français qui s'appelle « La position du tireur couché ». Je n'ai pas lu ce livre alors je ne peux pas faire la comparaison mais je peux vous dire que le film n'est pas intéressant.

Le réalisateur a voulu mélanger plusieurs ingrédients de films à succès : le côté action de Papy de Taken (il a réalisé le 1er volet) et le côté complot mystérieux de la saga Jason Bourne (la mémoire/mort/vengeance dans la peau). Mais ce qui marche chez les uns ne marche pas forcément chez les autres, il faut le truc en plus, le liant qui rend le tout digeste.



Sean Penn qui fait le tueur expert à 54 ans, pourquoi pas, même si n'est pas Liam Neeson qui veut. Mais le mystère qui entoure ses tentatives d'assassinat n'est vraiment pas terrible. Les raisons ont de grosses lacunes et sont futiles. Nous nous retrouvons donc avec un mystère qui ne tient pas la route et de l'action. Cette action qu'on a déjà vu plus flamboyante mais qui n'est pas trop mal non plus. Ce qui semble plus étrange, ce sont les handicaps dont souffre le héros qui n'ont pourtant pas l'air de l'empêcher d'envoyer au tapis des tueurs au top de leur capacité physique.

Je vais maintenant évoquer Madonna pour parler d'un passage du film. Madonna qui a d'ailleurs été en couple dans les années 80 avec Sean Penn. Mais ce n'est pas pour ce potin que je vous parle d'elle, c'est pour parler de décence. Avouez-le, certaines provocations ou tenues ne lui vont plus, elle a passé l'âge. Ce manque de discernement n'est bien évidemment pas réservé aux femmes : la preuve avec Sean Penn ! Il fait la cuisine torse-nu (musclé certes) en jean et avec la petite touche ultime : le boxer blanc qui dépasse légèrement de la ceinture. C'est comme cela qu'il va ouvrir la porte à la femme-plante verte-potiche du film. A cet âge, cela passe nettement moins, peu importe la plastique que l'on peut avoir conservé.

Gunman est donc un enchaînement de clichés avec l'homme torturé qui veut se repentir, un complot mystérieusement mystérieux sans consistance et une femme au milieu du tableau qui n'apporte rien. Les présences de Sean Penn et Javier Bardem au casting ne changent rien au résultat. Gunman, un film à oublier rapidement en ce moment au cinéma.