CINEMA Strictly Criminal, un film mafieux avec Johnny Depp

Aujourd'hui, place à un film noir qui raconte l'histoire vraie de Jimmy Bulger, criminel de Boston dans les années 70-80.

Ce film dégage une atmosphère dangereuse. Il faut dire que le criminel montré à l'écran est un psychopathe. On ne voit jamais vraiment le « business » de Bulger, mais on assiste à plusieurs exécutions sommaires. Les raisons d'un meurtre ne sont jamais bonnes mais ici, elles paraissent encore plus illogiques et injustifiées que d'habitude dans ce genre de milieu.

Mais finalement, qui fait le plus peur, le fou psychopathe ou le flic corrompu ? Car c'est de ça qu'il est question dans le film. On suit la vie d'un gangster mais dans le cadre de sa prétendue collaboration avec le FBI. Ce qui devait être un échange de renseignements se transforme en une élimination de concurrents directs par des représentants de la loi.

J'ai donc eu un sentiment de malaise durant tout le film car aucun personnage ne rachète l'humanité ici. L'histoire est sombre et brut. Mais il manque quand même un petit je ne sais quoi pour faire de ce film un grand film noir. Les personnages n'arrivent pas à nous captiver. Le charisme n'est pas présent. Peut-être que le crâne dégarni et les lentilles bleues de Johnny Depp n'ont pas aidé l'acteur à captiver le public.

Strictly criminal est un nouveau film de gangsters, bien mené mais un peu sage. Un film pour ceux qui aiment le genre mais qui ne marquera pas l'année 2015, en ce moment au cinéma.