Live by night, un film de mafieux qui manque d'envergure

Aujourd'hui je vous parle du film « Live by night » de et avec Ben Affleck.

Ce film retrace la vie d'un hors-la-loi, qui passe de quelques coups occasionnels à un destin de mafieux. Ce gangster là n'est pas comme les autres, il dispose d'une conscience et ce sera ça le fil rouge de ce film qui s'étend sur plusieurs années durant la prohibition.

L'alcool, les armes et la violence sont au cœur du quotidien de l'irlandais Joe Coughlin. Mais c'est finalement l'amour qui va guider sa vie et son destin. Dans cet univers rude, nous avons donc étonnamment droit à des scènes romantiques. C'est cette dispersion qui gâche un peu le film. Il aborde de bonnes idées : la fin justifie t-elle les moyens ? , toujours évoluer pour rester dans les marchés juteux, les rivalités d'un jour sont les alliances de demain etc.

Mais à trop vouloir en montrer, Ben Affleck n'entre jamais vraiment dans le cœur du sujet et cela laisse une impression de superficialité. Ce n'est pas en allongeant la durée du film que cela aurait été mieux car le rythme est déjà inégal, entre moments de flottement et d'autres plus sous tension.

Live by night est un film de gangsters qui montre une époque intéressante mais à qui il manque un souffle épique. Assez inégal, il aurait pu être une belle fresque mais se contentera d'être correct et sans passion. Live by night, c'est en ce moment au cinéma.