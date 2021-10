John Wick, un film vengeur avec Keanu Reeves

Après être devenu samouraï dans « 47 ronins », Keanu Reeves est de retour sur grand écran dans le rôle d'un « bad-ass », un homme qu'il vaut mieux ne pas chercher.

C'est un Keanu Reeves solitaire que l'on découvre au début du film. Une impression extrême de solitude bien retranscrite à l'écran. Puis arrive l'agression, et c'est toujours un homme seul mais un homme seul et en colère qui prend possession de John Wick. Il est de par le monde de ces hommes qu'il vaut mieux éviter d'ennuyer, et c'est ce qu'apprend à ses dépends le fils d'un parrain de la mafia.

Tous les gangsters de New York ont peur de John Wick et à juste titre, c'est une véritable machine à tuer, il ne fait pas de quartiers.

Le scénario tient sur un timbre-poste on est d'accord : tu m'as fait du mal je vais te tuer pour me venger, point.

Mais quelle classe ! L'emballage du film est vraiment réussi, très accrocheur. Les chorégraphies de combats , qu'ils soient à mains nues ou avec de pistolets, sont très visuels. Ils sont juste dosés au niveau de la difficulté, donnant à la fois l'impression que John Wick est très fort mais aussi que les adversaires ont du répondant. Quelques passages nous ramènent au bon temps de Matrix.

La bande-son est exceptionnelle, donnant de l'intensité à tout le film.

Le petit plus de « John Wick » par rapport aux autres films du genre, c'est aussi de montrer « les coulisses » du crime. Une organisation souterraine qui a ses propres codes et propres règles, et qui apporte une petite touche d'humour bienvenue.

Le « grand méchant » est aussi charismatique, ce chef de la mafia russe est interprété par Michael Nyqvist, révélé par Millenium et aperçu dans « la ritournelle ». Les amateurs de « Game of thrones » reconnaîtront aussi le fils de ce grand ponte russe qui interprète Theon Greyjoy à la TV.

John Wick est un bon film pour les amateurs de bagarre. Intensité, action, détermination et vengeance nous feront suivre cette traque avec le plus grand intérêt. Les cinéphiles amateurs de scénraio recherché risquent en revanche d'être déçus. C'est à voir en ce moment au cinéma.