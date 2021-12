La French, un film noir avec Jean Dujardin et Gilles Lellouche

Nous allons parler aujourd'hui d'un film policier français, inspiré de faits réels qui ont secoué Marseille dans les années 70.

Pas besoin d'avoir suivi les faits à l'époque pour comprendre le film. Le réalisateur réussit à nous résumer l'ascension fulgurante du chef mafieux Zampa interprété par Gilles Lellouche. Jean Dujardin interprète le juge Pierre Michel, qui se bat presque autant contre le réseau marseillais que contre le système qui l'empêche de mener à bien ses arrestations.

Ces 2 acteurs sont impeccables dans leurs rôles, on sent la puissante détermination du juge et la volonté de contrôle absolu de Zampa dans chacune de leurs scènes.

L'histoire est intense et nous captive. Penser à la sortie du film que tout ce qu'on a vu s'est vraiment produit il y a une quarantaine d'années est un peu glaçant, et on veut en savoir plus, on fait des recherches pour avoir une vue d'ensemble sur cette affaire.

La bande-originale du film est impeccable aussi, très prenante et parfaitement choisie. Tantôt dynamique, tantôt pleine de tension, elle accompagne l'image comme il faut.

Si vous êtes sensibles aux images qui bougent à l'écran, vous pourrez en revanche être gênés à plusieurs reprises dans le film car il y a beaucoup de plans serrés et/ou caméra à l'épaule.

La French est un très bon film. Le réalisateur Cédric Jimenez nous donne un film tout en tension mené de main de maître par un casting en or. Un film à ne pas manquer en cette fin d'année, actuellement au cinéma.