CINEMA Brice 3, un film avec un grand H

Aujourd'hui, je vous parle du film Brice 3 avec Jean Dujardin, Bruno Salomone et Clovis Cornillac.

Brice 3 est la suite de Brice de Nice, car comme l'affiche nous le dit, il n'y pas de Brice 2 car « il a été cassé » par Brice. Si vous avez déjà vu le premier film, alors vous aurez compris mon titre. « T'es comme le H de Hawaï, tu sers à rien...j't'ai cassé ! » Ce film ne sert à rien. Long, pas drôle, ridicule, le temps paraît durer à l'infini lors du visionnage.

Le premier opus reprenait pas mal de vannes qui existaient dans les sketchs TV originaux, plutôt bien ficelés. On assistait ainsi à une première partie assez marrante, avec un Jean Dujardin déchaîné. La deuxième partie partait en revanche en cacahuète total avec la « révélation » de Clovis Cornillac sur ses orteils/pieds. Cette suite est plus de cet acabit, avec donc tout le côté vanne et drôle en moins...

Jean Dujardin a bien évolué, contrairement à ce personnage de Brice. Du coup, ça tranche pas mal à l'écran, j'ai eu l'impression de voir une caricature de Brice de Nice un peu comme ces « vieux jeunes », ces personnes qui, en voulant copier la mode en vogue chez les lycéens ou étudiants ne font que paraître étrange et à la ramasse.

Les scènes sont lourdingues et l'histoire a peu de sens, si tant est qu'il faut en chercher un. Le film est en fait un flash-back du vieux Brice. Cela n'apporte rien, tant sur le plan scénaristique que de l'humour. Les effets spéciaux sont très étranges aussi, surfant entre le kitsch et le mal-fait. La scène animée à la Dragon Ball Z tombe comme un cheveu sur la soupe, même si les dessins en soi sont réussis.

J'ai assisté avec désespoir à cette succession de sketchs, qui ne m'ont jamais fait rire et qui sentaient souvent le réchauffé. La seule chose positive que j'ai réussi à trouver est le jeu d'acteurs de Bruno Salomone, toujours impeccable en Igor d'Hossegor même si le rôle n'était pas forcément le plus intéressant.

Brice 3 est un film raté, où le rire est absent, un comble pour une comédie ! Je vous conseille de faire l'impasse sur celui-ci même à la télé. Faites vous plutôt une rétrospective Nous C nous, c'est mon conseil !