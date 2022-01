Hors Normandie. I feel Good, gloire à Emmaüs

Aujourd'hui je vous parle du film " I feel good " de Benoît Delépine et Gustave Kervern avec Jean Dujardin et Yolande Moreau.

Le film présente 2 façons de penser totalement opposées : l'argent pour objectif de vie sans transpirer ou l'argent juste ce qu'il faut pour vivre et chacun donne de soi. Le film entend dénoncer ce travers actuel de la société : un égoïsme exacerbé et des objectifs de vie superficiels mais ce n'est pas un pamphlet ou une dénonciation virulente, c'est un film plutôt poétique.

En immersion dans un cap Emmaüs, on découvre des personnes atypiques qui n'ont pas réussi à trouver une place dans la société ou qui au contraire veulent la fuir.

Chacun donne de son temps et de son expérience pour faire tourner le mini-village et préparer les objets à la vente.

Un concept totalement étranger à Jean Dujardin alias Jacques qui ne pense qu'à se faire de l'argent, énormément d'argent mais sans rien faire ou presque. Et on rit non pas de ces petites gens qui vivent à la marge en harmonie, mais de cet égoïste qui est prêt à tout pour de l'argent sans se soucier des personnes qui l'entourent et qui se pense supérieur aux autres alors qu'il n'a rien accompli de sa vie. Quelquefois, il y a un côté OSS 117 qui ressort de Jacques, pour son décalage avec les gens ou les situations.

Tout en douceur, le film nous montre l'évolution des personnages, les retrouvailles d'un frère et d'une sœur, la confrontation entre le capitaliste et l'utopique, le cynique et la rêveuse. Yolande Moreau et Jean Dujardin sont au top et nous embarquent avec eux dans cette fable qui m'a fait sourire et a su me toucher également à d'autres moments. La toute fin est un peu rocambolesque mais tant pis, la conclusion reste sympa.

En arrière-plan de leurs aventures, il y a toujours ce camp Emmaüs, presque un personnage à part entière, que j'ai découvert comme les autres spectateurs bribe par bribe.

I feel good est un film poétique qui critique la société tout en nous faisait sourire. Un film touchant qui aura le mérite de mettre en avant les actions solidaires comme Emmaüs et d'autres associations en proposent en France. Un film réussi, à voir en ce moment au cinéma.

