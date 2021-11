Hors Normandie. Photo de famille, un film sans grande surprise

Aujourd'hui, je vous parle de Photo de famille, avec Vanessa Paradis, Jean-Pierre Bacri et Chantal Lauby.

Ce film nous parle d'une famille pas très soudée : le grand-père meurt et tout le monde s'en fiche. La grand-mère ne reconnaît pas son fils à cause d'une sénilité avancée. Ce même fils, devenu père, n'est plus avec sa femme et ne parle pas vraiment à ses 3 enfants : 2 femmes et un homme. Eux-mêmes ne sont pas très proches et ont chacun des problèmes de leur côté.

Une famille qui ne fait pas rêver mais qu'on peut croiser en France.

Certains se reconnaîtront donc dans ce portrait, où la santé de la grand-mère sera le déclencheur d'un rapprochement global. J'ai trouvé ce scénario bien trop convenu et sans grand relief. J'ai suivi le train de l'histoire sans entrain justement. Heureusement, la qualité du casting permet d'être ému de temps à temps avec quelques passages touchants.

Mais à la limite, c'est un à-côté qui m'a le plus intéressé: une idylle romantique. C'est dommage car ce n'est qu'une petite partie du film, qui n'aurait pas dû focaliser mon attention outre-mesure. Sans trouver le film mauvais, je l'ai assez vite oublié en sortant de la salle, j'en attendais un peu plus vu les acteurs réunis pour le long-métrage.

Photo de famille est un film prévisible, qui se déroule sans accroc mais qui ne suscite pas l'enthousiasme. Un film lambda qui pourrait occuper un dimanche soir mais sans plus. Photo de famille est actuellement au cinéma.