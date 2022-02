Hors Normandie. Santa & cie, un film de Noël mais pas très familial

Aujourd'hui, je vous parle du film Santa & cie, de et avec Alain Chabat, et Audrey Tautou, Pio Marmaï, David Marsais et Grégoire Ludig.

Ça y est, la France a enfin son film de Noël ! Les Américains sont prolifiques dans ce thème et nous servent régulièrement de bonnes comédies avec le Père Noël en toile de fond, mais dans notre contrée, nous n'abordons jamais ou alors très rarement la magie de Noël. J'ai donc été contente à la lecture du synopsis du film. Et il commence plutôt fort avec la fabrique de jouets du Père Noël ! Nous voyons plein de petits lutins et les façons assez loufoques de fabriquer les jouets. Tout à fait ce que j'attends dans un film de Noël ! Et puis... le drame. Les lutins tombent comme des mouches, victimes d'une mystérieuse maladie.

Pour les soigner, le Père Noël va devoir affronter sa peur des gens, car oui, Santa Claus est asocial. Lui, ce qu'il aime, c'est traîner avec son lutin en chef et offrir toujours plus de cadeaux aux enfants, un point c'est tout. Et ce pour le plus grand malheur de Mère Noël d'ailleurs.

C'est de ce postulat que le film va devenir bizarre. Pour moi, un film de Noël doit nous parler de magie, d'espoir, de féerie. De tout ce qui nous fait rêver enfant en somme.

Et ici, on y voit des tensions conjugales dans le couple Noël, difficile à cerner et comprendre pour un jeune spectateur. On verra ensuite des tensions de couple sur Terre et des burn-out familiaux. 2 enfants sont au casting, mais ils sont finalement assez secondaires et apportent assez peu à l'histoire, les enfants ne pourront pas se projeter sur eux.

Le scénario a tendance à partir un peu dans tous les sens, le Père Noël désabusé d'Alain Chabat est perdu, presque moins que nous en suivant toutes ces aventures. Rien n'est fondamentalement raté, mais la sauce ne prend pas. Malgré un bon début, la magie s'essouffle vite et ne nous transporte pas jusqu'au bout.

Santa & Cie est donc un film de Noël qui n'est pas familial. Pas de vulgarité non, mais l'histoire n'est pas adaptée aux enfants et les adultes ne sont pas non plus la cible. Un film qui navigue entre deux eaux, sans jamais trouver son cap. C'est dommage, les ingrédients étaient pourtant là. Actuellement au cinéma.

