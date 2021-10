Charlie Mortdecai, un film avec Johnny Depp

Johnny Depp est de retour avec une moustache des plus affreuses, c'est Charlie Mortdecai ! Un aristocrate anglais amateur et un peu escroc à ses heure perdues.

Le casting du film est on ne peut plus alléchant, jugez plutôt : Johnny Depp, Ewan Mc Gregor, Gwyneth Paltrow ou encore Paul Bettany.

Ce film est complètement loufoque du début à la fin. Une enquête sur le vol d'un tableau va réunir tout nos protagonistes et c'est ensuite de voir des gags plus british les uns que les autres. C'est parfois très gros, mais ça marche car l'ambiance veut ça. Le burlesque des situations ajouté au langage châtié de notre noble renforce le côté comique du film.

L'enquête sur le tableau est finalement plus un prétexte à toutes ces situations qu'un fil rouge générateur de suspense.

Charlie Mortdecai est un bon film pour se divertir et se changer les idées. Les acteurs ont l'air d'y prendre plaisir aussi. C'est à voir en ce moment au cinéma.