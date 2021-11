Hors Normandie. Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur : quand l'action réécrit l'histoire

Aujourd'hui je vous parle du film " Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur " de Guy Ritchie avec Charlie Hunnam et Jude Law.

Les derniers films de Guy Ritchie étaient des remakes : Sherlock Holmes (et sa suite) et Agents très spéciaux code Uncle. Ce sont 2 films que j'avais adoré par le côté dynamique de leur constructions et l'humour omniprésent. J'avais donc hâte de découvrir sa vision du Roi Arthur.

Nous voici donc dans un monde où Arthur est élevé dans les bas-quartiers de Londres par des prostitués. Il arrive à se faire une place dans la rue en devenant Caïd. J'ai trouvé l'idée plutôt sympathique et j'ai retrouvé la patte de Guy Ritchie dans la façon de filmer la journée d'Arthur lorsqu'il explique son déroulement à un policier.

Voilà pour le positif.

Car la légende du roi Arthur revisitée est pour beaucoup du grand n'importe quoi ! Son père n'est pas un roi horrible, mais bienveillant. Il a un oncle qui sort de nulle part. J'ai cru voir Sauron dans le rôle du méchant pendant la scène d'ouverture. Où est Merlin ? Bref les libertés qu'il a prises sont beaucoup trop énormes. Les codes sont fait pour être maniés mais pas bafoués ! Heureusement l'épée d'Excalibur est quand même conservée dans cette histoire...

L 'épée qui permet d'avoir de bonnes scènes d'action, les combats sont bien chorégraphiés dans ce film. Les escarmouches sont musclées, les adversaires sont sans pitié et de taille. La musique, anachronique comme l'aime Guy Ritchie, accompagne bien ces passages. C'est un parti-pris que certains n'arrivent pas à supporter mais personnellement je trouve que son usage est bien utilisé.

Je ne suis pas sortie de la salle trop déçue car j'ai aimé les scènes d'action bien présentes. Mais par contre je regrette vraiment que Guy Ritchie ait inventé ou renié plein de choses de l'histoire de base d'Arthur. J'ai aimé les personnages secondaires qui entourent Arthur, sa bande. Par contre le personnage d'Arthur est à mes yeux un peu trop geignard. Son insistance à ne pas vouloir être un " élu " est insupportable à force. Ce qui a manqué au film aussi contrairement à Sherlock Holmes et Agents très spéciaux code Uncle, c'est l'humour ! D'habitude pas avare de bons mots, Guy Ritchie a ici floppé dans ses vannes qui font au mieux sourire.

Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur a une belle identité sonore et visuelle dans l'action. Par contre le film se perd dans la légende en foulant aux pieds les fondements de l'histoire millénaire qu'il raconte. Les personnages secondaires sont charismatiques mais Arthur est trop geignard. Un film pour voir de l'action, mais à oublier pour son histoire, c'est en ce moment au cinéma.

