Rouen. La Région Normandie va embaucher 50 apprentis

Le système des Contrats aidés n'a jamais plu à Hervé Morin, et le président de la Région Normandie l'a rappelé à Rouen (Seine-Maritime) ce lundi 12 juin 2017. En opposition à ce dispositif, Hervé Morin a fait en sorte que ses effectifs ne comptent plus de contrats aidés.

Des profils différents

Mais pour continuer à aider la formation et l'intégration des jeunes dans le monde du travail, le président de Région a annoncé qu'il souhaitait embaucher 50 apprentis dès le mois de septembre pour l'année à venir. Pour l'instant, tous les détails ne sont pas finalisés et Hervé Morin "ne sait pas encore précisément pour quelles missions" ces apprentis seront choisis. Mais ils devraient être dirigés vers le siège de la Région et dans les lycées du territoire.

Cette proposition est à l'ordre du jour et devra être validée lors de la prochaine assemblée plénière du conseil régional, qui se tiendra le lundi 26 juin 2017 au Havre (Seine-Maritime).

A LIRE AUSSI.

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?

Hervé Morin dévoile les grands axes de sa politique sportive pour la Normandie

Normandie : Hervé Morin avec des entreprises régionales en Iran pour renouer des liens commerciaux