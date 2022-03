Retour à une électrification traditionnelle au belvédère du Mont des Avaloirs après plusieurs actes de vandalisme sur les panneaux photovotaïques

Alors que la production d?énergie photovoltaïque et éolienne a le vent en poupe... la communauté de communes des Avaloirs va revenir à l?électrification traditionnelle pour éclairer le belvédère du Mont des Avaloirs situé sur les hauteurs de Pré en Pail dans le nord-Mayenne ...

Les panneaux photovoltaïques sont régulièrement vandalisés par des jets de pierres.... Les derniers incidents remontent à la fin de l?année dernière.... les panneaux et les batteries ont été volés, pour un préjudice estimé à quelques 30 000 euros....Le conseil communautaire a donc décidé de ne pas remplacer ces panneaux photovoltaïques et de revenir à une alimentation électrique traditionnelle pour un coût de 35 000 euros.... Les travaux seront terminés avant la fin du printemps .....

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire