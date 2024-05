[Photo] Pré-en-Pail. La flamme olympique sur le Mont des Avaloirs

La flamme olympique sera jeudi 30 mai dans le Calvados. Vendredi 31 mai, elle sera dans la Manche. Mais pour économiser 180 000€ de budget, elle ne passe pas dans le département de l'Orne.

Bien qu'à Alençon la préfecture soit décorée aux couleurs des Jeux olympiques, la flamme ne passe pas dans ce département.

Toutefois, mercredi 29 mai, elle passera à une quinzaine de kilomètres d'Alençon, au Mont des Avaloirs qui est le sommet le plus élevé de tout l'ouest de la France, à 417 mètres d'altitude, près de Pré-en-Pail. Dans cette commune, on est fin prêt pour accueillir cet événement hors du commun, qui fait la fierté des habitants : "Ça n'arrive en France que tous les 100 ans, alors évidemment que je vais aller la voir", explique une habitante. "Ça va faire connaître Pré-en-Pail et ça va faire venir du monde", renchérit une commerçante.

Pour tenter de contenir les spectateurs, des rubalises ont été déroulées le long de la route qui monte au Belvédère des Avaloirs.

D'autres sont plus mitigés : "J'aime le sport, je vais regarder les Jeux olympiques à la télé, mais la flamme je m'en moque un peu", tempère un habitant, alors qu'un autre se réjouit. "Ça va amener plein de monde, j'ai seulement des craintes avec les conditions météo."

Au sommet du Mont des Avaloir, une immense banderole a été apposée sur le Belvédère, dont la forme ressemble à une immense vasque olympique. Elle indique : "Le Mont des Avaloirs aime les Jeux".

Attention, mercredi 29 mai, il faudra une accréditation pour accéder au Belvédère des Avaloirs. En revanche, chacun peut se positionner à partir du "Bas Bourgneuf", le long des 1km600 de l'itinéraire de la flamme.

Pratique. Le village olympique ouvre à midi, les animations débutent vers 14h, l'arrivée de la flamme olympique est programmée à partir de 17h. Dix hectares de parkings sont prévus.