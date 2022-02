Vols, recels entre amis et ex-concubins et violences conjugales et violences sur une fillette de 10 ans jugés devant le tribunal correctionnel d'Alençon jeudi

Au tribunal correctionnel d?Alençon... pas moins de 8 prévenus, âgés de 23 à 45 ans étaient appelés à comparaître jeudi.... Mickaël Védie, 34 ans, et Thibault Constantin-Bertin, 23 ans, ont été condamnés à 3 mois de prison fermes, les 6 autres, écopent de 1 à 3 mois de prison avec sursis, pour des faits de vols, et de recel, entre ex-concubins et amis... les faits s?étaient déroulés en août 2008 à Céton dans le Perche ornais ....



Et un ornais de 44 ans, a été condamné à 24 mois de prison dont 21 avec sursis, pour violences conjugales en récidive et violences sur une fillette de 10 ans !

Les faits s?étaient déroulés dans l?appartement familial, le 4 décembre dernier à Vingt Hanaps... Dominique Donné, avait refusé sa comparution immédiate le 6 décembre... il était depuis incarcéré à la maison d?arrêt de Coulaines près du Mans... il effectuera sa peine en semi-liberté.

