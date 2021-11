Hôpital. Le CHU de Caen opte pour la pré-admission en ligne

Limiter le temps passé aux bureaux des admissions. Tel est le but du nouveau service dématérialisé proposé par le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen (Calvados) depuis le mois de mars 2017. Les pré-admissions en ligne directement sur le site du CHU, permettent de faire gagner du temps aux patients et de leur éviter des tracas supplémentaires. "En remplissant leur pré-admission en ligne de chez eux, ils se rendent directement au secrétariat du service adéquat, précise Yoann Blais, directeur adjoint du CHU de Caen en charge de la facturation et de la patientèle. Lorsqu'ils entrent au CHU, les patients ne viennent alors que pour se faire soigner. Ils n'ont plus à s'occuper d'avoir leur carte vitale, la mutuelle etc...". Bilan : plus d'efficacité dans la prise en charge et une traçabilité améliorée des dossiers des patients. "Si une personne doit revenir, nous avons déjà toutes ses données administratives enregistrées". A titre d'exemple, le temps médian d'attente aux bureaux des admissions est de 10 minutes en temps normal et bien au-delà pendant les pics de fréquentation. "C'est donc au minimum 10 minutes de gagnées".



Fluidifier le parcours du patient

Depuis sa mise en place, près de 600 personnes ont déjà réalisé leur pré-admission en ligne. "Les patients ont trois pages à remplir depuis chez eux, tranquillement. Ils doivent renseigner, au moins cinq jours avant leur date d'entrée, le service et leurs données administratives en scannant leur carte d'identité, la carte vitale...". Et pour ceux qui n'ont pas de scanner, une simple photo prise à partir de son téléphone portable fait l'affaire.

La tranche d'âge la plus réceptive est celle des 30-60 ans "mais nous informons tous les patients, notamment via les secrétariats médicaux, de ce service dématérialisé". Le but à terme, n'est pas de supprimer les admissions physiques mais bien d'être complémentaires. "Nous aurons toujours besoin du contact humain mais nous voulons aussi utiliser tous les outils numériques à notre disposition", conclut Yoann Blais.

Une dématérialisation continue

Cette dématérialisation, qui a commencé en 2013 avec le service de paiement en ligne, suit la politique d'amélioration de l'accueil des patients voulue par la direction. Une politique qui va s'intensifier dans les mois à venir avec un renouvellement du site internet à la fin du mois de juin, "plus logique, plus intuitif pour les patients", précise Quentin Demanet, directeur adjoint de la filière gériatrique, communication et relations ville-hôpital. Suivront le rappel automatique des rendez-vous par SMS durant l'été et la prise de rendez-vous en ligne avant la fin de l'année. "Tout cela va dans la même logique : celle de fluidifier le parcours des patients et d'être plus performant".

