5ème concours de la création et de reprise d'entrerpise dans l'Orne : 34 000 euros de prix seront distribués

Le conseil général de l?Orne, lance la 5ème édition de son concours de la création et de la reprise d?entreprise. Pour encourager les participants, il y a 34 000 euros de prix qui seront distribués en juin prochain... et les opportunités de reprise ne manquent pas... on estime dans l?orne, qu?un chef d?entreprise sur deux partira à la retraite d?ici ces 10 prochaines années ....

? les formulaires d?inscription à ce concours seront téléchargeable sur 3w.concours-entreprise-orne.com

