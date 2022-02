Alençon. L'agriculture normande en fête à l'Anova

Dix mille visiteurs sont attendus samedi 26 et dimanche 27 octobre à Ferme en Fête au parc-expo Anova à Alençon (Orne). Cette fête est l'occasion de créer des échanges entre les citoyens, les consommateurs et le monde agricole. De plus, elle permet de promouvoir les différentes filières d'élevage et de production, avec de nombreux concours, dont cette année le concours régional de la race bovine Prim'Holstein pour toute la Normandie.

Le festival de spectacle équestre organisé pour la première fois en 2018 avait connu un grand succès populaire. Il est renouvelé en 2019, avec la présence exceptionnelle du Haras du Pin et la venue de trois troupes équestres. Mais c'est aussi l'occasion pour le monde agricole, face à des consommateurs de plus en plus méfiants, de montrer les réalités de la profession et ses nombreuses contraintes.

Les visiteurs sont invités à découvrir un marché de producteurs, la table du terroir, la ferme des enfants, un espace horticulture, les métiers agricoles, et même une exposition de Land-Art. Nicolas Tison, agriculteur dans le Perche, est le président de "Ferme en Fête" :

"Ferme en fête", le samedi 26 de 9h à 19h et le dimanche 27 octobre 2019 de 9h à 18h, parc-expo Anova à Alençon. Tarif : 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Un partenariat avec Tendance Ouest.