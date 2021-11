Alençon. Ferme en fête c'est tout ce week-end au parc Anova d'Alençon

C'est le rendez-vous incontournable de l'automne pour les familles et pour les professionnels agricoles de l'Orne et de la région Normande.

Pour plus de 2000 professionnels de l'agriculture, c'est l'occasion de se réunir et d'échanger sur les pratiques, sur les animaux, dans un cadre convivial. Pour les petits comme pour les grands, c'est un lieu de découverte des métiers et filières de l'agriculture, à travers une multitude d'animations.

C'est la fête de la gastronomie normande avec les producteurs fermiers, les bouchers, les boulangers, les filières agricoles, les lycées, les apiculteurs, ...

Samedi 28 octobre de 9h à 19h, dimanche 29 octobre de 9h à 18h. L'entrée est à 5€.

Le programme complet ICI

Écoutez, Cédric Brout, membre de l'organisation :