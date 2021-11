Alençon. Ferme en fête, salon de l'agriculture de l'Orne

La treizième édition de Ferme en fête est organisée ce samedi 28 et ce dimanche 29 octobre 2017 au parc-expo d'Alençon (Orne). Les agriculteurs invitent les consommateurs à venir découvrir en famille leurs productions, leurs métiers, leur passion, grâce à de multiples animations.

1000 animaux

Pas moins d'un millier d'animaux seront présents: poules, canards, pigeons, lapins, mais également de nombreux bovins, évalués en concours. Vous pourrez même participer à ces concours de jugement de bétail. Régis Chevalier, président de l'organisation de " Ferme en fête ":

Concours, animations, dégustations sur Ferme en fête ne sont qu'un prétexte à échanger avec les visiteurs, qui sont invités à venir en famille, découvrir le quotidien des agriculteurs:

Vaches normandes, Prim'holstein, blonde d'Aquitaine, Limousines seront présentes à Ferme en Fête. - Eric Mas

Outre les animaux, les visiteurs pourront aussi mettre la main à la pâte avec les boulangers de l'Orne, travailler le sucre, visiter l'espace chocolat, découvrir les subtilités de la pomme, et déguster viande et fromages. Ce pourra aussi être l'occasion de comprendre les raisons de l'actuelle pénurie de beurre:

Un marché fermier, un snack normand et une table du terroir seront à disposition des visiteurs de Ferme en fête. L'occasion de discuter des actuels états généraux de l'alimentation, organisées au plan national:

Les animations seront encore plus nombreuses cette année que lors des années précédentes sur Ferme en fête, avec par exemple un pôle avicole, la découverte de l'horticulture, et même des sculptures sur fruits et légumes … avec lesquels seront créés des instruments de musique:

Ferme en Fête, au parc-expo d'Alençon (Orne), accès par le parking de la patinoire. Ouvert samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017 de 9h à 19h:

Parking gratuit, entrée 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.