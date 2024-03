Tourouvre au Perche. Un concours pour attirer les parisiens et les spectateurs pendant les Jeux Olympiques

Et si vous viviez les Jeux Olympiques dans le Perche ornais ? Des délégations olympiques sont attendues au Haras du Pin et à Argentan. Sinon, l'Orne n'accueille pas d'épreuves olympiques et la flamme ne passe pas sur le territoire. Mais le Département peut jouer la carte de la proximité.

C'est ce que souhaite faire la communauté de communes des Hauts du Perche. Située à 1h30 de Paris, elle souhaite offrir une option de déconnexion lors des JO. "L'idée, c'est que notre région serve de base arrière au moment de l'effervescence, pendant les Jeux Olympiques, et que les gens qui veulent quitter Paris puissent trouver un endroit pour se reposer, se ressourcer et être loin de la capitale tout en pouvant y retourner rapidement", commence Fabienne Demeule, conseillère séjour à l'office de tourisme de Tourouvre au Perche.

"Notre façon de participer aux Jeux Olympiques"

De Tourouvre à Longny-au-Perche, les 12 communes offrent un paysage varié, façonné de collines, forêts, étangs, rivières, manoirs et châteaux. L'appel est donc lancé pour les provinciaux, les Franciliens, mais aussi les étrangers en séjour en France pour assister aux JO 2024. "On veut s'adresser à un maximum de monde", explique Bernard Bramoullé, chargé de communication à la communauté de communes. "C'est notre façon de participer à ces Jeux Olympiques."

Cette façon prend la forme d'un jeu-concours lancé mercredi 6 mars sur la page Instagram @cdchautsduperche de la communauté de communes des Hauts du Perche. Chaque mercredi jusqu'au début des Jeux Olympiques, elle organisera un nouveau concours avec donc un nouveau cadeau à remporter. Une nuit dans une chambre d'hôte, une activité familiale ou encore un repas au restaurant seront mis en jeu chaque semaine par les acteurs touristiques du territoire.

Le 80e D-Day aussi en ligne de mire

Au-delà des Jeux Olympiques 2024, la communauté de communes ambitionne de se faire connaître et d'accueillir les visiteurs pendant les célébrations du 80e anniversaire du Débarquement et de la Libération. "On sait très bien qu'au niveau des hébergements, c'est très demandé sur la côte normande", souligne Bernard Bramoullé. "On aimerait bien que les gens viennent jusqu'à nous." D'autant qu'à Tourouvre se trouve le musée de l'émigration percheronne au Canada.

