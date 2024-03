Sotteville-lès-Rouen. Gymnastique : Cameron Lie-Bernard rêve des Jeux olympiques

La gymnastique, c'est toute sa vie. Cameron Lie-Bernard n'avait que 15 mois lorsqu'il a fait ses premiers mouvements avec le club de la Sottevillaise, près de Rouen. "Mes parents savaient que c'était un des seuls sports qu'on pouvait faire avant 3 ans et j'ai accroché", raconte le titulaire de l'équipe de France. 24 ans plus tard, il est effectivement resté fidèle à son club. Il a passé toutes les étapes : sport-étude, puis pôle France à Lyon. Il est revenu dans sa Normandie après son bac. Le jeune homme a toujours poursuivi ses études en parallèle de sa passion, jusqu'à obtenir une licence Staps. Mais depuis un an et demi, il se consacre pleinement à un seul objectif : décrocher la qualification pour les Jeux olympiques. "C'est l'objectif de tous les sportifs du monde, c'est la plus grande compétition qui existe donc on s'entraîne toutes ces années pour atteindre ce but, voire des médailles, donc je ne fais pas exception", explique-t-il posément.

Une qualification aux barres parallèles

Cette qualification, il faudra aller la chercher avec les dents. Il ne l'a pas obtenue aux championnats du monde, ni même grâce au classement de la France, à la traîne à la 19e place des nations mondiales en gymnastique. Le rattrapage individuel est donc sa chance, en obtenant les meilleurs résultats possibles sur les deux prochaines étapes de Coupe de monde. Pour Cameron-Lie, ça se jouera aux barres parallèles, l'agrès sur lequel il est le plus à son aise. "J'ai naturellement beaucoup bossé aux barres parallèles et toujours eu de bons appuis et des facilités sur cet agrès", explique le gymnaste normand. De nombreuses blessures sur le bas du corps l'ont aussi poussé à s'améliorer sur cet agrès qui fait travailler quasi exclusivement le haut du corps. Le couperet tombera désormais à la mi-avril pour le Normand.