Seine-Maritime. Juges d'athlétisme : deux Rouennais livrent leurs premières impressions sur les JO de Paris 2024

Des Normands encore aux Jeux olympiques ! Cette année, deux Rouennais participent à cette belle aventure en tant que juges fédéraux d'athlétisme. Michelle Philippe et Guillaume Rihouey sont "voltigeurs". Ce rôle "consiste à pouvoir remplacer quelqu'un qui est souffrant, absent ou combler les postes qui n'ont pas été prévus", explique Guillaume Rihouey. Les épreuves se déroulent actuellement au Stade de France.

"Je trouve ça génial"

Tout au long de l'année, Guillaume Rihouey est juge fédéral d'athlétisme, il fait partie du club de l'ASPTT à Rouen. Il a été sélectionné pour être juge voltigeur d'athlétisme aux JO. "Je trouve ça génial. On est 150 à 200 juges, tous au même endroit dans un hôtel. On vit un peu tous ensemble", raconte-t-il. "Le matin, on se lève très tôt, on prend notre petit-déjeuner, puis on prend les navettes pour aller au Stade de France", poursuit-il. "Ensuite, on fonctionne par groupe, par spécialité, par concours. Il y a une équipe de départ, une équipe d'arrivée et une équipe qui gère chaque concours", renchérit le juge fédéral.

"C'est très enthousiasmant"

Depuis son arrivée, il a déjà eu plusieurs missions. "J'ai fait le triple saut femme, la qualification et la finale. J'étais au balayage sable. Des ratisseurs remettent en place le sable et sur les bords du bac, le sable s'éparpille un peu donc moi j'étais chargé de balayer le sol pour remettre tout en ordre", décrit-il. Il a également géré le concours de saut à la perche "avec une dizaine de juges et bientôt, je serai mobilisé pour le lancer de javelot et de poids", confie-t-il. Du côté de l'ambiance, "c'est très enthousiasmant. On sent que les gens sont contents, on se balade dans les rues, les gens nous font des sourires, c'est vraiment très agréable. C'est une magnifique expérience !", lance-t-il.

Une expérience inoubliable pour Michelle Philippe

"En arrivant au Stade de France, j'en ai pris déjà plein les yeux en voyant le stade coloré. Ces JO sont particuliers", assure Michelle Philippe, juge fédérale d'athlétisme. "Mon premier concours, c'était le poids décathlon masculin, c'était magnifique, on avait l'impression d'être dans une arène avec tout le public qui crie tout autour, c'est indescriptible", relate-t-elle. Elle a également participé à la finale femme de disque lundi 5 août au soir, et sera aussi mobilisée ce mardi 6 août pour la finale du marteau femme.

Michelle Philippe et Guillaume Rihouey seront de retour dans la ville aux cent clochers dès dimanche 11 août, date de fin des JO 2024.