Seine-Maritime. Le Havrais Joseph Garbaccio, spécialiste du skateboard, vient de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris

L'annonce est tombée ce samedi 22 juin, le havrais Joseph Garbaccio, spécialiste du skateboard en version "street", s'est qualifié pour les Jeux olympiques de Paris. Il l'a annoncé sur l'un de ses réseaux sociaux.

"C'est loin d'être terminé"

Lors du tournoi de qualification olympique de Budapest qui se déroule depuis jeudi 20 juin et qui continuera jusqu'au dimanche 23 juin, Joseph Garbaccio s'est finalement qualifié ce samedi 22 juin. Ce tournoi inclut en effet plusieurs disciplines : BMX freestyle, breaking, skateboard et escalade. Dans son post publié ce samedi sur l'un de ses réseaux sociaux, le Havrais s'est exprimé à ses abonnés. "C'est loin d'être terminé mais je voulais tous vous remercier pour votre force, les coachs qui travaillent dans l'ombre et ceux qui se battent pour que le skate reste un jeu." Il a également ajouté à la fin de son post : "On l'a fait ensemble."