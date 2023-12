Le Havre. Le champion olympique Florent Manaudou invité aux Bains des Docks

C'est un nom qui compte, dans le monde de la natation. Florent Manaudou, quadruple médaillé olympique, rendra visite au public des Bains des Docks au Havre, mercredi 20 décembre, de 16h à 18h.

Défier Manaudou sur 400m

Les nageurs les plus expérimentés pourront, à cette occasion, défier le champion, à partir de 16h15, dans le bassin de 50 mètres de la piscine récemment rénovée. Une course en relais sur 400 mètres, comprenant deux crawls, une brasse et un dos, sera organisée… Et Florent Manaudou sera seul contre tous !

A 16h45, il animera un parcours aqua-ludique pour les 6-10 ans, avant une séance de dédicaces de 17h15 à 17h45, réservée à cinquante privilégiés qui se seront inscrits sur Facebook. L'ensemble des animations se fera d'ailleurs sur inscription.

Cette animation sera l'occasion pour le complexe des Bains des Docks de dévoiler le rôle de l'établissement durant les Jeux olympiques de 2024.