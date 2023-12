Le Havre. Ils ont défié Florent Manaudou aux Bains des Docks

"A vos marques, prêts, partez !" Malgré un top départ donné dans la confusion, quelques nageurs confirmés des différents clubs de la pointe de Caux ont pu côtoyer Florent Manaudou, mercredi 20 décembre, aux Bains des Docks du Havre. Invité par le délégataire de la piscine, Prestalis, le champion olympique a parcouru quelques longueurs aux côtés des jeunes pousses du HAC Natation, du HAC Triathlon, du Montivilliers Natation Club, de Gonfreville ou encore de l'ASC Le Havre Natation.

Direction l'Australie avant les Jeux

"Cela me fait plaisir, en année olympique, de partager un maximum de choses avec des gens qu'on ne voit finalement jamais, de voir des étoiles dans les yeux de certaines personnes, confiait le triple champion du monde quelques instants avant de plonger. J'ai eu la chance de croiser à l'époque Franck Esposito (double champion du monde et médaillé olympique en 1992, N.D.L.R.) dans mon club formateur, cela m'a donné envie de continuer quelques années de plus."

Licencié au Cercle des nageurs de Marseille, Florent Manaudou a dû s'acclimater à la fraîcheur havraise…

Médaillé d'or en 50m nage libre à Londres en 2012, Florent Manaudou disputera ses quatrièmes Jeux olympiques en 2024. Sa véritable préparation débutera en janvier, avec un voyage en Australie pour s'entraîner au soleil.