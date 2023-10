Le Havre. Pour fêter la réouverture, les Bains des Docks ouverts jusqu'à minuit

Pour fêter la réouverture des Bains des Docks, une journée spéciale est organisée samedi 7 octobre, avec une nocturne jusqu'à minuit. À partir de 14 heures, un DJ viendra ambiancer les bassins puis l'agence Manège mettra en lumière le site, à partir de 18 heures, pour une ambiance "Miami Vice". Pour les plus jeunes, une structure gonflable et des pédalos sont prévus. Un bar, du pop-corn, de la barbe à papa sont également prévus pour cette journée exceptionnelle, que l'on pourra immortaliser grâce à un photobooth.

Cette journée, aux tarifs habituels (2 € moins de 12 ans, 5 € plein tarif, 13,90 € piscine + balnéo), sera l'occasion pour les visiteurs de découvrir les nouveautés mises en place pendant les dix mois de travaux.

Les nouveautés

Des vestiaires famille. Outre les vestiaires hommes et femmes, des vestiaires dédiés aux familles sont désormais en place, avec tables à langer.

Bracelets et casiers à code. Que les étourdis se rassurent, les casiers se ferment désormais grâce à un code. Pour accéder aux différents espaces (fitness, balnéo…), les visiteurs et abonnés seront munis de bracelets à puce.

Des jeux d'eau. La pataugeoire sèche a été réaménagée. Exit les blocs colorés glissants, remplacés par un revêtement plus sûr, garni par de jeux aquatiques et d'une rivière.

Exit les blocs glissants, quelques jeux d'eau garnissent la pataugeoire sèche.

Parcours sensoriel. En espace balnéothérapie, un parcours "kneipp" a été aménagé. Dans ce couloir, différents jets massant (brume, petite pluie, pluie torrentielle…) sont associés à des effets de lumière et des sensations au niveau de la voûte plantaire. Les saunas ont été réaménagés, un nouveau hammam et trois douches sensorielles viennent garnir cet espace.

Tisanerie et bar à jus. Sur le solarium, un bar à jus pourra être aménagé. Près de la cascade, une zone multi-activités pourra permettre d'organiser des anniversaires, cours de yoga extérieurs, etc. Côté balnéo, un espace tisanerie permettra de faire une pause thé ou infusion.

Près de la cascade, un bar à jus pourra être installé l'été.

Espace fitness. L'espace dédié au fitness a été entièrement rénové avec de nouvelles machines, connectées à Internet, pour pouvoir diffuser les vidéos de son choix pendant l'effort. Elle est complétée par une salle de yoga/pilates dédiée aux cours collectifs.

Une piscine moins gourmande…

Outre les aménagements réalisés par le prestataire Prestalis, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a mené d'importants travaux de rénovation. Les verrières ont été restaurées pour rétablir l'étanchéité de l'établissement et apporter de la lumière, plus aucun pont thermique ne subsiste sur la toiture et les façades. La bâche thermique du bassin de 50 mètres extérieur, qui dysfonctionnait, a également été restaurée. Elle permet de conserver une température de 26 degrés pendant la nuit. L'éclairage, y compris subaquatique, est passé en led. Gaines techniques, diffuseurs d'air, toboggan, rideau de pluie ont également été rénovés.

La bâche thermique remonte en fin de journée et permet de conserver la chaleur du bassin extérieur.

... et des carreaux qui tiennent !

L'un des enjeux de ce chantier était aussi de restaurer le carrelage. Les petits carrés de 2 cm2 défectueux sont remplacés par des dalles de 30 cm2 redécoupées après fabrication, pour conserver l'effet mosaïque souhaité par l'architecte Jean Nouvel, sans les soucis de décollement.

Dans l'espace fitness, des machines connectées.