Argentan. A 51 ans, Emeric Martin va participer aux Jeux paralympiques

A 51 ans, Emeric Martin s'est qualifié pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Le pongiste de la Bayard Argentan avait annoncé sa retraite sportive en 2015, ne participant donc pas aux Jeux de Rio et de Tokyo en 2016 et 2021.

Porté par l'envie de participer aux Jeux dans son pays, l'ancien numéro 1 mondial de para tennis de table est finalement revenu à la compétition il y a deux ans et demi avec un rythme soutenu. "Je n'étais plus dans le classement mondial, il y avait tout à refaire", explique Emeric Martin. "Comme j'ai été sportif de haut niveau pendant 25 ans, je pensais que ça allait revenir tout de suite mais non. Il a fallu repasser par des heures et des heures d'entraînement pour retrouver un niveau qui me permette de me qualifier", souligne-t-il.

Ses efforts sont récompensés le jeudi 25 avril lorsqu'il décroche officiellement son billet pour Paris 2024. Il va donc participer à ses cinquièmes olympiades. "Des nouveaux Jeux pour un joueur nouveau, lance l'athlète, parce que je ne fais pas exactement ce que je faisais il y a 15 ans. Il y a des choses que je fais moins bien, d'autres que je fais mieux, il y a l'expérience en plus", et une pression en moins. Pour la première fois, Emeric Martin va débuter la compétition sans être favori. "On va voir ce que ça va donner. Une chose est sûre, je vais donner le maximum", assure-t-il. Le pongiste sait déjà qu'il jouera en double avec le Nancéien Maxime Thomas le 29 août entre 10h et 14h30, avec pour sa plus grande satisfaction : sa famille en tribunes. "Mes enfants sont jeunes, ils n'ont jamais connu papa sportif de haut niveau. Ce sera l'occasion pour eux de venir me supporter, de voir papa aux Jeux paralympiques et j'espère voir papa gagner", sourit-il.