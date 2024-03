80e D-Day. Un avion russe va survoler la Manche

Un escadron d'avion de transport de troupe C47 va survoler la Manche, vendredi 7 juin, dans le cadre de la 80e commémoration du Débarquement en Normandie. Ils vont suivre la voie de la Liberté, entre Cherbourg et le Mont-Saint-Michel. L'entreprise Aero Legends a annoncé, mardi 5 mars, la liste des appareils qui vont participer aux événements pour les D-Day. Parmi eux, il y a un avion avec deux spécificités : il est russe et il vole rarement. Il s'agit du Lissounov Li-2.

En tout, onze avions vont participer. Il va y avoir les C-47 "Drag Em Oot", "Pegasus", "placid Lassie", "That's All, Brother", "Screaming Eagle", mais aussi le R4D "Ready 4 Duty", le C-47 de la marine américaine, le C-53 "Spirit of Douglas", le C-41 "Hap-penstance", qui sont des versions un peu différentes du C-47, deux DC-3 (version civile et originelle du C-47) "Western Airlines" et "Swissair", et enfin l'aéronef russe "MALEV", qui est finalement un DC-3 version soviétique, avec une tourelle sur le haut du fuselage dans sa version militaire. Un bombardier B17 (visible dans la nouvelle série "Master of the Air") pourrait aussi accompagner l'escadron.