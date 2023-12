80e D-Day. Un escadron de C47 et de Spitfire va survoler la Manche

Pour le 80e anniversaire du Débarquement de Normandie, toute la région se mobilise et des animations se préparent. La Manche n'est pas en reste, et prévoit un budget de 900 000 € dédiées aux commémorations pour 2023 et 2024. Le programme a déjà été en partie dévoilé, mais des nouvelles animations s'y sont ajoutées.

Vendredi 7 juin, un escadron d'avions Dakota C47 et de Spitfire va survoler la voie de la Liberté dans le département. Il s'agit de la route qui symbolise l'avancée des troupes américaines. Elle descend de Cherbourg à Pontorson. Le nombre d'avions présents n'est pas encore connu.

Les communes survolées

Valognes, Sainte-Mère-Eglise, Utah Beach, Carentan-les-Marais, Saint-Lô, Villedieu-les-Poêles, Avranches et Pontorson devraient être survolées. La journée se terminera par un parachutage de la Round Canopy Parachuting Team qui sautera en tenue d'époque, dans la baie du Mont Saint-Michel. Cet événement est gratuit et ouvert à tous, puisqu'il n'y aura qu'à lever les yeux au ciel.

Un survol de la voie de la Liberté avait déjà été proposé en 2019 pour le 75e anniversaire du D-Day. Il avait été décalé pour cause de tempête.