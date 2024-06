80e D-Day. 2,35 millions de visiteurs dans la Manche pendant les commémorations

Le 80e anniversaire de Débarquement en Normandie a été un véritable succès populaire. L'agence d'attractivité du Département, Attitude Manche, vient de publier des chiffres consolidés de la fréquentation touristique lors de la semaine de commémorations, mercredi 19 juin. Du 1er au 9 juin, la Manche a reçu 2,35 millions de visiteurs. Le pic de fréquentation a eu lieu le mardi 5 juin.

Baie du Cotentin dépasse des records

Si tout le territoire a reçu des touristes, l'intercommunalité Baie du Cotentin a été particulièrement sollicitée. La fréquentation est logique car Utah Beach, Sainte-Mère-Eglise et Carentan sont sur le territoire et au cœur des commémorations. Ce secteur a reçu 1,02 million de visites. Le nombre d'étrangers est en hausse de 22% par rapport à 2019 et au 75e anniversaire, et de 33% pour les Français. Les touristes étrangers représentent 54% des visites, avec les Américains, les Allemands puis les Britanniques. Les Français représentent 34%, d'abord les Normands, puis les Franciliens puis les habitants de Hauts-de-France.

Des nuitées en augmentation

908 250 nuitées ont été comptées, soit une augmentation de 47% par rapport à 2023. Baie de Cotentin en a eu 274 760. C'est le niveau de la haute saison et du pont de l'Ascension. Ce sont d'abord des Français qui ont réservé des nuitées (54%) et dans ce total, les Normands sont en tête des réservations avec 28%, suivis des Franciliens et des Bretons à 16%. Pour les 46% autres de nuitées, il s'agit de touristes étrangers américains, puis allemands puis britanniques.